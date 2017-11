Volleyball : SSC Schwerin nach 3:0 über Schwarz-Weiß Erfurt ungeschlagen

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Erfolgsspur. Die Mecklenburgerinnen feierten am Samstagabend vor 1846 Zuschauern in der heimischen Palmberg-Arena gegen Schwarz-Weiß Erfurt nach 75 Spielminuten einen glatten 3:0 (25:15, 25:16, 25:19)-Erfolg und behaupteten als einzige ungeschlagene Vertretung die Tabellenführung. «Wir sind unserer Favoritenrolle vollauf gerecht geworden. Besonders Spielerinnen, die sonst nicht so oft auf dem Feld stehen, haben ihre Sache wirklich gut gemacht», sagte Trainer Felix Koslowski.