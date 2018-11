Volleyball : SSC Schwerin startet Comeback in der Champions League

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin startet das Comeback nach fünfjährige Pause in der Champions League am (morgigen) Dienstagabend mit einem Auswärtsspiel bei ŁKS Commercecon Łódź. «Da werden viele Emotionen im Spiel sein. Wir müssen in allen Elementen, auf allen Positionen Bestleistungen zeigen, um auf diesem Niveau bestehen zu können», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Gastspiel beim polnischen Vizemeister.

von dpa

19. November 2018, 13:41 Uhr

Nach zuletzt zwei Zitterpartien in der Bundesliga mit knappen Siegen über Aachen und Erfurt erwartet das Team des 34-Jährigen mit Łódź ein international unbeschriebenes Blatt. Die letzte Teilnahme in einem europäischen Wettbewerb datiert für die Gastgeberinnen aus dem Jahr 1991. Entsprechend zuversichtlich ist der deutsche Rekordmeister.

«Łódź ist eine lösbare Aufgabe. Ziel ist es, auf jeden Fall zu gewinnen, damit wir uns in der schweren Gruppe alle Optionen offen halten», sagte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard. Denn die dicken Brocken kommen erst noch. Mit dem italienischen Meister Imoco Volley Conegliano trifft der SSC auf einen Titelaspiranten und mit Savino Del Bene Scandicci auf den aktuell Vierten der italienischen Seria A.

Die Champions League wird in dieser Saison mit einem geänderten Modus ausgetragen. Von den 20 Mannschaften kommen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen ins Viertelfinale. Den letzten europäischen Titel holte Schwerin im Jahr 1978 mit dem Gewinn des Landesmeister-Cups. In den vergangenen vier Jahren schaffte es der Club jeweils bis ins Halbfinale von Challenge- und CEV-Cup.