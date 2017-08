Volleyball : SSC Schwerin startet Saisonvorbereitung mit Rumpfteam

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin startet an diesem Dienstag mit einem Rumpfteam in die Saisonvorbereitung. Die Nationalspielerinnen Jennifer Geerties, Lousia Lippmann, Marie Schölzel und Denise Hanke sind zwar in Schwerin, bereiten sich jedoch mit der deutschen Auswahl auf die Europameisterschaft im September in Aserbaidschan vor. «Weil Felix Koslowski sowohl SSC- als auch Nationaltrainer ist, wird deshalb auch hauptsächlich unser Co-Trainer Manuel Hartmann die Trainingseinheiten leiten», sagte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard am Montag.