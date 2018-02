Volleyball : SSC Schwerin vor Einzug ins Europacup-Halbfinale

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin steht kurz vor dem Einzug das Halbfinale des europäischen CEV Cups. Die Mecklenburgerinnen müssen dazu am Donnerstag im Viertelfinalrückspiel gegen den italienischen Vizemeister VBC Pomì Casalmaggiore in der heimischen Arena zwei Sätze gewinnen. «Vom Papier her sieht es für uns natürlich sehr gut aus. Wir wissen aber auch, dass das ein extrem schweres Spiel wird und wir zum Einzug ins Halbfinale eine zweite Sensation schaffen müssen», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

28. Februar 2018, 09:59 Uhr

Das Hinspiel hatte der SSC vor einer Woche in Italien überraschend 3:0 gewonnen. Aufgrund einer Punkteteilung-Regelung des europäischen Volleyballverbands (CEV) genügt dem SSC nach dem 3:0 im Hinspiel der Gewinn von zwei Sätzen zum Erreichen der nächsten Runde. Bei einer 0:3- oder 1:3-Heimniederlage müsste ein unmittelbar nach Spielschluss im Tie-Break-Modus auszuspielender Golden Set über die Halbfinalteilnahme entscheiden.

Doch darauf will es der deutsche Rekordmeister erst gar nicht ankommen lassen. «Wenn es bei Casalmaggiore spielerisch erst einmal läuft, sind die kaum zu stoppen. Deshalb müssen wir von Anbeginn aggressiv draufgehen und mutig sein», sagte Trainer Felix Koslowski. «Es ist definitiv noch nicht vorbei. Unser Gegner wird alles geben, um im Europapokal gut abzuschneiden. Deshalb müssen wir aggressiv spielen und ganz schnell die fehlenden zwei Sätze einfahren», sagte Luna Carocci, italienische Libera in Diensten des SSC.