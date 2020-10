Nach zwei Spielen in der Fremde schlagen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin erstmals daheim auf. Im Duell der beiden erfolgreichsten deutschen Volleyball-Clubs der Frauen trifft das Team von Trainer Felix Koslowski am Samstag (17.00 Uhr/Sport1 live) in der Palmberg-Arena auf den USC Münster.

von dpa

10. Oktober 2020, 01:21 Uhr