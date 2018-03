Volleyball : SSC Schwerin will Halbfinaleinzug vorzeitig perfekt machen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin will bereits am Sonntag den erneuten Einzug ins Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft perfekt machen. Dazu müssen die Mecklenburgerinnen nach dem 3:0 im ersten Play-Off-Viertelfinale nun auch die Zweitauflage in der Sporthalle Berg Fidel beim USC Münster gewinnen. «Natürlich hoffe ich, dass uns der Einzug ins Halbfinale schon vorzeitig gelingt. Aber ich bin sicher, dass wir gewinnen werden, weil wir immer einen Tick besser sein können als Münster», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

23. März 2018, 12:16 Uhr

Für den SSC wird es wie schon im Hinspiel vor einer Woche vor allem darauf ankommen, die druckvollen Aufschläge der Gastgeberinnen zu entschärfen und so einen geordneten Spielaufbau zu ermöglichen. Dies ist bereits das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen dem Rekordmeister aus Schwerin und dem Rekordpokalsieger USC Münster. Der SSC konnte bislang alle Partien für sich entscheiden.

Gespielt wird das Viertelfinale im Modus Best of Three. Die Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewonnen hat, zieht ins Halbfinale ein. Im Fall einer Schweriner Niederlage wird es am 28. März in der Palmberg Arena von Schwerin zum Entscheidungsspiel kommen.