Volleyball : SSC Schwerin will Meistertitel vorzeitig perfekt machen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin trennt nur noch ein Sieg vom zwölften Meistertitel. Dazu muss der deutsche Rekordmeister am (morgigen) Samstagnachmittag auch das dritte Play-off-Finale gegen Herausforderer Allianz MTV Stuttgart gewinnen. «Stuttgart steht nach den beiden Niederlagen mit dem Rücken zur Wand und wartet mit den Messern in den Zähnen auf uns. Aber wir werden die Schwerter heraus holen und uns der Schlacht stellen», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Gastspiel in der Stuttgarter SCHARRena.

von dpa

27. April 2018, 14:46 Uhr

Koslowski erwartet wie schon in den beiden ersten Endspielen eine Partie auf Augenhöhe und eine Entscheidung erst im Tie-Break. Entscheidend könnte dabei die Ersatzbank der Mecklenburgerinnen werden. Dort finden sich beinahe ausnahmslos Nationalspielerinnen wieder.

«Was die Spielerinnen von der Bank in dieser Saison geleistet haben, ist unglaublich. Immer, wenn es in der Stammformation mal nicht lief, waren sie da. Das gibt uns das gewisse Mehr an Qualität», sagte Koslowski.

Die Ausgangslage vor dem dritten von maximal fünf möglichen Play-Off-Finals ist klar. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ist Schwerin wieder Meister, andernfalls treffen sich beide Teams am 1. Mai zum vierten Endspiel in Schwerin wieder.