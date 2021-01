Volleyball : SSC-Trainer Koslowski trotz Sieg: „Nicht über den Berg“

Nach dem 3:0 (25:19, 25:20, 25:17)-Sieg der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gegen die Rote Raben Vilsbiburg hat Trainer Felix Koslowski die Einstellung seiner Mannschaft gelobt.

Schwerin | „Wir haben extrem hartnäckig gespielt und haben von Anfang an versucht, Vilsbiburg gar nicht erst in einen Spielrhythmus kommen zu lassen“, sagte der Coach nach dem fünften Bundesligaspiel in 19 Tagen. Der Coach räumte aber auch ein: „Wir sind noch nich...

