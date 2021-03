Volleyball : SSC-Volleyballerinnen unterliegen Dresden klar

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben im Kampf um den dritten Rang in der Bundesliga-Hauptrunde eine klare Niederlage hinnehmen müssen.

Schwerin | Am Donnerstagabend unterlag der DVV-Pokalsieger dem Dresdner SC in seinem vorletzten Punktspiel mit 0:3 (22:25,21:25,12:25) und muss am Samstag bei Allianz MTV Stuttgart gewinnen, um den SC Potsdam noch vom dritten Platz zu verdrängen. Im ersten Satz hatte der SSC zwischenzeitlich klar geführt und sich auch zu Beginn des zweiten Durchgangs einen de...

