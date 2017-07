Kommunen : Staatssekretär Dahlemann auf «Vorpommerntour»

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Naupold 1 von 1

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) will gut zwei Wochen lang durch Vorpommern reisen und Gespräche zu unterschiedlichen Themen führen. Die Reise während der Sitzungspause des Landtags soll am 31. Juli in Neu Boltenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnen, teilte Dahlemann am Donnerstag in Schwerin mit. Die Entwicklung Vorpommerns sei ein Schwerpunkt der Landesregierung, sagte Dahlemann. «Es geht darum, was die Landesregierung tun muss, damit gutes Leben in den ländlichen Räumen, insbesondere im Osten des Landes, organisiert werden kann.» Während der Tour seien sechs Thementage unter anderem zu Wirtschaft, Engagement, Kultur oder Gutshäusern von Stralsund bis Pasewalk geplant, hieß es.

PM mit Programm

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 14:15 Uhr