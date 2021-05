Theater : Staatstheater eröffnet Saison mit neuem Intendanten

Am Wochenende der Landtagswahl im September will das Mecklenburgische Staatstheater in die erste Saison unter seinem neuen Intendanten Hans-Georg Wegner starten.

Schwerin | 34 Neuinszenierungen, zwölf Wiederaufnahmen und 17 Konzerte der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin kündigte Wegner als Nachfolger von Lars Tietje auf dem Intendantensessel am Mittwoch an. Den Auftakt mache am 24. September das Schauspiel mit der Premiere von „Kinder des Olymp“ und am Abend darauf folgten das Ballett mit Xenia Wiests Choreografie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.