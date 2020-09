Fußball : Stadien-Öffnung: MV Ministerin Drese sieht Kurs bestätigt

Die bundesweite Öffnung der Stadien für Zuschauer sieht Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) als Bestätigung ihrer Politik. Die Öffnung sei auch ein Erfolg des FC Hansa Rostock und des Landes, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. «Wir sind mit unserer Landesverordnung Vorreiter für eine Erhöhung der Kapazitätsgrenzen in den Stadien und Hallen. Dass jetzt alle Bundesländer nachziehen und eine Testphase einführen, sehen wir als Bestätigung und Würdigung unseres eingeschlagenen Kurses.»

von dpa

16. September 2020, 14:13 Uhr