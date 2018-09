Schifffahrt : Stadthafen mit Mole: Waren kauft vom Bund ein Stück Müritz

Ein kleines Stück der Müritz soll künftig der Stadt Waren und nicht mehr dem Bund gehören. Wie ein Sprecher des Heilbades am Donnerstag mitteilte, wird die Stadt die Wasserfläche des Hafens und ein kleineres Ufergrundstück für etwa 635 000 Euro kaufen. Das hätten die Stadtvertreter am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen. Nach dem Kauf würde Waren dann etwa vier Hektar der knapp 12 000 Hektar großen Müritz besitzen.

20. September 2018, 17:47 Uhr

Der beabsichtigte Flächenerwerb hat rechtliche Hintergründe. So rechnet der Bund dem Vernehmen nach den Warener Hafen seit dem Bau einer festen Mole - im Gegensatz zur Müritz-Elde-Wasserstraße - nicht mehr zur Bundeswasserstraße. Das hatte zur Folge, dass im vergangenen Winter vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt das Eis für die Fahrrinne nur noch bis zum Hafen aufgebrochen worden war. Laut Amt ist für den Hafen selbst der Betreiber oder die Stadt in dessen Auftrag zuständig.

Die Stadt habe bisher rund 30 Millionen Euro in den Ausbau des Hafens investiert, hieß es. Bisher habe man Pacht an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gezahlt. Nun wolle man das Areal kaufen, damit es nicht von Dritten erworben werde. Das Heilbad ist mit rund 22 000 Einwohnern die größte Stadt an der Müritz und gilt und jährlich Tausenden Besuchern als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte.