Notfälle : Stadtwerke Quickborn: Trinkwasser weiter abkochen

In Quickborn im Kreis Pinneberg sollten die Menschen ihr Trinkwasser weiter abkochen. Obwohl bei einer neuen Untersuchung keine Keimbelastung mehr festgestellt wurde, sollten die Haushalte aus Vorsorge weiterhin ihr Leitungswasser abkochen, sagte am Freitag ein Sprecher der Stadtwerke. Es werde eine weitere Beprobung durchgeführt. Deren Ergebnisse sollen am kommenden Montag vorliegen. Am vergangenen Montag waren bei einer Überprüfung bakterielle Verunreinigungen gefunden worden.

von dpa

27. Dezember 2019, 17:19 Uhr

Die Stadtwerke hatten daraufhin dazu aufgerufen, das Leitungswasser im Versorgungsbereich vor der Verwendung abzukochen. Laut Anweisungen des Gesundheitsamtes ist dies vor allem bei der Zubereitung von Nahrung, beim Zähneputzen und dem Reinigen offener Wunden zu berücksichtigen. Von der Verunreinigung betroffen sind die Gemeinden Quickborn, Bevern, Bullenkuhlen, Hemdingen, Bilsen, Alveslohe, Heede, Langeln, Seeth-Ekholt, Ellerhoop und Ellerau, wie die Stadtwerke mitteilten.