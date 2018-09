Unfälle : Stahlschiff rammt Jachten: Ermittlungen gegen «Seaforce»

Nach einem Unfall mit fünf beschädigten Schiffen vor Sassnitz (Kreis Vorpommern-Rügen) hat die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen übernommen. Das etwa 30 Meter lange Überwachungsboot «Seaforce» hatte am Freitagabend vier Segeljachten im Stadthafen gerammt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Zwar sei keines der Schiffe gekentert, aber der Sachschaden an den Kunststoffjachten könnte «sehr hoch werden». Dazu seien aber noch Gutachten nötig.

von dpa

23. September 2018, 12:32 Uhr

Nach ersten Untersuchungen könnte ein technischer Defekt an der Steueranlage der «Seaforce» die Ursache für das Unglück gewesen sein. Das unter der Flagge von Panama fahrende Überwachungsschiff soll die Offshorebereiche der Windkraftanlagen auf der Ostsee vor Rügen kontrollieren. Bei einem Wendemanöver sei die Fernsteuerung des Verstellpropellers blockiert worden.

Das Schiff trieb manövrierunfähig gegen Hafenanlagen und vier Segeljachten. Beim Manöver gab es einen Leichtverletzten. Gegen die «Seaforce» sei ein Auslaufverbot verhängt worden.