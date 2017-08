Musik : Stargeiger gastiert mit Vivaldi-Projekt bei Festspielen

Der Ausnahmegeiger Daniel Hope startet am Freitag in Wismar sein Vivaldi-Projekt, das ihn und das Kammerorchester «l’arte del mondo» an drei aufeinanderfolgenden Tagen an herausragende Spielstätten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern führt. Die Gastspiele in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar, in der Festspielscheune Ulrichshusen und der Neubrandenburger Konzertkirche sind ganz dem Werk Antonio Vivaldis gewidmet. Neben dem Zyklus «Die vier Jahreszeiten» erklingen nach Angaben der Veranstalter auch vier verloren geglaubte und wiederentdeckte Violinkonzerte des italienischen Barock-Komponisten.