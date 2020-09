Soziales : Starke Gefährdung: Über 1000 Kinder aus Familien genommen

Die Jugendämter in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr 1280 Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen. Darunter waren 240 Mädchen und Jungen unter sieben Jahren, wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht. In 1033 Fällen war Gefahr im Verzug, es lag eine dringende Kindeswohlgefährdung vor, wie es hieß. Die Jugendämter nahmen aber auch 117 ausländische Minderjährige, die ohne Eltern eingereist waren, in Obhut. In 130 Fällen baten Kinder oder Jugendliche selbst, vorübergehend aus ihrem gewohnten Umfeld herauszukommen.

24. September 2020, 16:21 Uhr