Brände : Starke Rauchentwicklung wegen brennenden Autowracks

Auf einem Schrottplatz bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Sonntag mehrere Autowracks und Reifen in Brand geraten. Wie es zu dem Feuer in der Ortschaft Duvendiek kam, war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Brand griff den Angaben zufolge auch auf ein angrenzendes Getreidefeld über.

von dpa

30. Juni 2019, 11:47 Uhr

Zum Ausmaß der betroffenen Fläche konnte ein Sprecher noch keine Angaben machen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der Ortschaften Altenpleen und Prohn aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen und Klimaanlagen auszuschalten. In der Ortschaft selber befindet sich auch ein Campingplatz, der laut Polizei jedoch zunächst nicht gefährdet war, weil der Rauch in eine andere Richtung zog. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.