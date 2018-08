Agrar : Start der Apfelernte: Früchte sind süß und aromatisch

von dpa

28. August 2018, 14:35 Uhr

Äpfel aus Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr süß und aromatisch. Am Dienstag ist die Apfelsaison für das Land offiziell beim Verband Mecklenburger Obst und Gemüse in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eröffnet worden. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, wie der Obstanbauberater Rolf Hornig sagte. Das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Zuletzt habe sich auch noch eine schöne Fruchtfärbung ergeben. Diese ist umso besser, je größer die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind. Die vergangenen beiden Jahre haben Hornig zufolge gezeigt, wie notwendig eine Bewässerung der Plantagen ist. Im Vorjahr sei die Beregnung zum Schutz vor Spätfrösten nötig gewesen, in diesem Jahr die Tropfbewässerung wegen der Trockenheit.