Telekommunikation : Start für Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald

von dpa

18. April 2019, 15:21 Uhr

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald kommt dem schnellen Internet einen Schritt näher: Am Donnerstag hat der Breitbandausbau begonnen. Den Anfang macht die Gemeinde Wusterhusen, wo Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) den ersten Spatenstich setzte. Nach Angaben des Ministeriums werden in Wusterhusen und umliegenden Gemeinden rund 2800 Haushalte sowie 220 Firmen angeschlossen. Der Bund stelle für den Ausbau des schnellen Internets in diesem ersten von 15 Projektgebieten im Landkreis rund 6,1 Millionen Euro bereit. Das Land unterstütze die Maßnahmen mit Fördermitteln von rund drei Millionen Euro. Der Eigenanteil des Landkreises liege bei etwa einer Million Euro.