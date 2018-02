Gesellschaft : Start für Ehrenamtsmessen Mecklenburg-Vorpommern in Parchim

von dpa

17. Februar 2018, 01:18 Uhr

In Parchim beginnt heute die Reihe der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden erneut zahlreiche Vereine, Verbände und Initiativen aus der Region ihre Arbeit vorstellen und um neue Mitstreiter werben. Die seit elf Jahren veranstalteten Messen gelten als Präsentationsplattform und Kontaktbörse für ehrenamtlich engagierte Menschen. Bis Ende März werden zu den landesweit sechs Veranstaltungen erneut mehr als 300 Aussteller erwartet. Nach Parchim laden jeweils an den Wochenenden noch Stralsund, Rostock, Wismar, Neustrelitz und Greifswald ein. Die Organisatoren rechnen mit ähnlich vielen Besuchern wie im Vorjahr, als insgesamt etwa 12 000 Menschen die Gelegenheit zur Information und zum Erfahrungsaustausch nutzten. Erhebungen zufolge sind landesweit mehr als 600 000 Menschen in Vereinen, Verbänden und Initiativen ehrenamtlich aktiv.