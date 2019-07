Forschung : Startschuss für «Ocean Technology Center» bei Hanse Sail

Im Rahmen der Hanse Sail in Rostock wird am 9. August der offizielle Startschuss für «Ocean Technology Center» (OTC) fallen. Dabei soll auch der Zeitplan für das Vorhaben vorgestellt werden. Das sagte der Chef des Rostocker Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung (IGD), Uwe von Lukas, am Mittwoch bei einem Informationsbesuch des Koordinators der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann (CDU). Das in dieser Form nach seinen Angaben weltweit einmalige Konzept sieht unter anderem einen Campus für Forschung und Lehre im Rostocker Fischereihafen vor sowie ein Ozeanlabor beim bereits bestehenden künstlichen Riff vor Nienhagen westlich von Warnemünde.

von dpa

17. Juli 2019, 13:21 Uhr

Brackmann begrüßte das OTC-Konzept und benannte die künftige Bergung von verklappter Munition aus der Ostsee als einen der Schwerpunkte der Forschungen. «Das ist ein großes Thema, bei dem wir alle geschlossen die Augen zumachen. (...) Da sitzen wir auf einer - im wahrsten Sinne - tickenden Zeitbombe.»