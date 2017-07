Wirtschaft : Startschuss zur Erweiterung des «Pommerndreiecks»

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat am Montag den Startschuss zur Erweiterung des Gewerbegebiets «Pommerndreieck» (Landkreis Vorpommern-Rügen) an der Autobahn 20 gegeben. Das Bauvorhaben mit Erschließungsstraße, Versorgungsleitungen und Radweg habe ein Volumen von 2,5 Millionen Euro, von denen das Ministerium zwei Millionen aus EU-Mitteln zuschieße, sagte Glawe. Das mehr als 200 Hektar große Gewerbegebiet mit eigener Autobahnabfahrt richtet sich vor allem an flächenintensive Großbetriebe. Der Minister hob vor Ort die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mecklenburg-Vorpommern hervor. Durch Förderprogramme und eine enge Begleitung von Verwaltung und Fördergesellschaften seien Investoren «herzlich willkommen». Derzeit befinde sich nach Ministeriumsangaben das Gebäude eines Batterietechnikunternehmens in Bau. Zusammen mit den bereits angesiedelten Unternehmen werden nach Fertigstellung rund 100 Jobs in Gewerbegebiet entstanden sein.

31.Jul.2017