Gedenkstätten : Stasi-Gefängnis für 25 Millionen Euro umgebaut und saniert

Mit Vollendung des zweiten Bauabschnitts ist die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen für insgesamt 25 Millionen Euro umgebaut und saniert worden.

Berlin | Der von der Staatssicherheit der DDR als Untersuchungshaftanstalt genutzte Komplex ist aus Sicht von Berlins Kultursenator Klaus Lederer ein „authentischer Ort der Aufarbeitung“ wie es nur wenige in Deutschland für diese Zeit gebe. Hier seien Menschen inhaftiert worden, die psychisch gebrochen werden sollten, sagte der Linke-Politiker am Mittwoch in B...

