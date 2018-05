Tourismus : Statistik bescheinigt Tourismusbranche positives Quartal

Das erste Quartal ist für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut gelaufen. Nach Angaben des Statistikamts von Mittwoch in Schwerin stieg die Zahl der Übernachtungen um 6,8 Prozent auf rund 3,7 Millionen. Der Sprecher des Tourismusverbands, Tobias Woitendorf, wollte diese Zahlen jedoch nicht allzu hoch bewerten, das erste Quartal habe keine herausragende Bedeutung für den Verlauf der Saison. «Ein Plus ist jedoch besser als jedes Minus.»

von dpa

30. Mai 2018, 15:09 Uhr

Allerdings gebe es weitere erfreuliche Zeichen in den vergangenen Wochen mit den langen Wochenende um Christi Himmelfahrt und Pfingsten, sagte Woitendorf. Wegen des anhaltend guten Wetters gab es da hohe Buchungszahlen. Dies sei auch wichtig angesichts der etwas geringeren Vorbuchungszahlen.