Fischerei : Statistikamt: rückläufige Fischproduktion in Aquakultur

Die Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern ist trotz Forschungs- und Förderprogrammen laut Statistikamt zuletzt geschrumpft. Im vergangenen Jahr produzierten 19 Betriebe der Branche in Mecklenburg-Vorpommern zusammen knapp 797 Tonnen Fische in Kreislaufanlagen, Teichen und Becken, wie das Statistische Landesamt in Schwerin mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 1130 Tonnen gewesen, im Jahr 2015 noch 1170 Tonnen.

von dpa

16. August 2019, 06:08 Uhr

Der Präsident des Landesverbandes der Binnenfischer, Ulrich Paetsch, sieht den Hauptgrund in den zu geringen Verdienstmöglichkeiten. Fisch in Anlagen sei im Ausland viel billiger zu produzieren als in Deutschland mit seinen hohen Löhnen und Umweltauflagen - und der Kunde lege letztlich Wert auf den Preis.

Das Agrarministerium reagierte überrascht auf die Zahlen der Statistik-Behörde. «Uns ist ein derart drastischer Rückgang in der Erzeugung der Aquakultur nicht bekannt», erklärte Edgar Offel von der Pressestelle.