Radsport : Statt Deutschland-Tour: «Dein Ride» mit Jens Voigt

Angeführt vom Tour-de-France-Etappensieger Jens Voigt startet am Donnerstag in Stralsund die Rad-Tour «Dein Ride». Der 48 Jahre alte gebürtige Mecklenburger wird bei der Alternative zur wegen der Corona-Pandemie abgesagten Deutschland-Tour mit 100 Radsport-Amateuren in vier Etappen die Strecke abfahren, die ursprünglich auf dem Programm stand und nun für 2021 avisiert ist. «Vier Tage mit Freunden quer durch Deutschland fahren: Ostsee, Thüringer Wald, Fränkische Schweiz - das klingt doch wie Sommerferien», sagte der frühere Radprofi Voigt.

von dpa

18. August 2020, 13:06 Uhr