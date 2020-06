Gesundheit : Staus auf Tourismus-Zufahrten in MV erwartet

Für dieses Wochenende erwarten der ADAC und die regionale Tourismusbranche einen Ansturm auf die Urlaubsgebiete, denn in fünf weiteren Bundesländern beginnen die Sommerferien. In den vergangenen Monaten sei es schwer einzuschätzen gewesen, ob und wie die meisten Menschen in den Urlaub fahren, sagte ADAC-Sprecher Christian Hieff. Es könne in Corona-Zeiten nicht einfach auf die Erfahrungswerte aus den Vorjahren zurückgegriffen werden. Zuletzt hätten aber immer mehr Mitglieder des Automobil-Clubs in Beratungen durchblicken lassen, dass sie ihren Urlaub dieses Jahr innerhalb Deutschlands und mit dem Auto bestreiten wollen.

von dpa

27. Juni 2020, 01:33 Uhr

Der ADAC rechnet mit starkem Reiseverkehr in Richtung der Inseln Rügen und Usedom auf der B96 und der B110/111. Auf den Autobahnen sei das sogenannte Tribseer Loch auf der A20 ein Staugarant. Auch müssten Autofahrer mit Staus an Baustellen wie der Petersdorfer Brücke auf der A19 rechnen sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg bei Suckow und zuvor am Dreieck Wittstock (Brandenburg).

Am Freitagnachmittag gab es offenbar noch keine größeren Staus in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg berichteten, sei der Verkehr auf allen Straßen im Land zumeist fließend verlaufen. Sogar die im Sommer oft staugeplagten Zufahrten der Inseln Rügen und Usedom seien bisher unauffällig. Nur ein Unfall auf der A 20 nahe Jarmen habe zeitweise Verzögerungen ausgelöst.