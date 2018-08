Immobilien : Steigende Immobilienpreise in Großstädten und an der Küste

von dpa

29. August 2018, 01:52 Uhr

Der Immobilienmarkt Deutschland der Region Nord informiert am heutigen Mittwoch in Rostock über die Marktentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. Ersten Informationen zufolge liegen die größeren Städte wie Rostock und Schwerin sowie die touristischen Hochburgen und klassischen Feriengebiete an der Ostsee weiterhin an der Spitze der Immobilienpreise und verzeichnen auch weiter eine hohe Nachfrage. Diese bereits seit Jahren zu beobachtende Entwicklung hat sich im Jahr 2017 fortgesetzt, in diesen Regionen stiegen die Preise um rund acht Prozent. Der Gesamtmarkt sei aber differenziert zu betrachten. Abseits dieser Gebiete sei mit stabilen oder gar rückläufigen Preisen zu rechnen, hieß es vom Verband.