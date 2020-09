Unfälle : Steilküste: Urlauber bewahren hilflosen Autofahrer vor Sturz

Durch beherztes Eingreifen haben aufmerksame Urlauber einen Autofahrer mit Gesundheitsproblemen vor einem Absturz mit seinem Wagen an der Steilküste der Insel Rügen bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war den Urlaubern die merkwürdige Fahrweise des 72-Jährigen aufgefallen: Sein Wagen kam demnach am Mittwoch im Thiessower Ortsteil Klein Zicker von der Straße ab, fuhr auf Grundstücke und beschädigte mehrere Zäune. Danach sei das Auto quer über ein Privatgrundstück gefahren, wo es ein Haus seitlich gerammt und beschädigt habe.

von dpa

18. September 2020, 09:40 Uhr