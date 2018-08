Wohnungspolitik : Stein fordert Landeshilfen für Studentenwerk

Der Rostocker CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein hat das Land aufgefordert, nicht abgerufene Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau in Bauprojekte des Studierendenwerks zu investieren. Gerade in einer Universitätsstadt seien bezahlbare Wohnungen ein wichtiger Beitrag für einen attraktiven Hochschulstandort, besonders auch für ausländische Studierende, sagte Stein am Montag.

von dpa

13. August 2018, 12:21 Uhr

Für Studenten würden in den nächsten Jahren 600 Wohnheimplätze fehlen, neu gebaut werden sollen mindestens 350, sagte Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks. Die Kosten dafür würden sich auf knapp 30 Millionen Euro belaufen. «Wir sind daher auf immer deutlichere Zuschüsse angewiesen», sagte Hörig. Nur so könne der soziale Auftrag erfüllt und die Mieten bezahlbar gehalten werden. Er forderte zudem, das Baugenehmigungsverfahrens zu vereinfachen.