Bundespräsident : Steinmeier: Besser auf Führungspositionen vorbereiten

Junge Leute in Deutschland werden nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch zu wenig für Führungspositionen fit gemacht. «Das Entscheidende ist, dass wir Leute darauf vorbereiten [...], dass sie irgendwann wirklich große Verantwortung tragen und Arbeitsprozesse organisieren müssen», sagte Steinmeier am Dienstag bei einer Diskussion zum Thema «Frauen in Führungspositionen» im Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Rostock. Dieses Problem sei geschlechterunabhängig und es liege «vieles im Argen».