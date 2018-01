Bundespräsident : Steinmeier spricht vor Marineoffizieren in Linstow

Der erste Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2018 in Mecklenburg-Vorpommern führt ihn am heutigen Mittwoch (10.10 Uhr) zur Marine. Steinmeier nimmt an der 58. Historisch-Taktischen Tagung der Deutschen Marine in Linstow (Landkreis Rostock) teil, die bis Donnerstag dauert. Dort diskutieren rund 600 Offiziere und Soldaten unter dem Thema «Menschen in Grenzsituationen - Handeln und Führen im Widerstreit von Moral und Maßgabe, Wahrnehmung und Wirklichkeit» die laufenden und geplanten Einsätze im Zusammenhang mit der sicherheitspolitischen Lage in Europa und generell.