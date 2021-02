Schiffbau : Stellenabbau auf MV Werften: IG Metall kündigt Proteste an

Die IG Metall Küste hat vor Beginn der Verhandlungen zum Stellenabbau auf den MV Werften ihre Forderung nach Erhalt der Schiffbaubetriebe in Wismar, Rostock und Stralsund bekräftigt.

Wismar | „Für uns bleibt es entscheidend, dass an allen drei Standorten am Ende des Tages Perspektive möglich ist“, betonte IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich am Freitag in einer Online-Pressekonferenz. Fortführungsmodelle, bei denen die Belegschaften die ...

