Kommunen : Sterne leuchten wieder an Stralsunder Rathaus

erstellt am 13.Nov.2017 | 09:15 Uhr

Über Stralsund leuchten wieder die Sterne: Die acht kupfernen Sternenscheiben im Giebel und den Seiten der Schmuckfassade des Stralsunder Rathauses sind am Montag wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Die Scheiben mit einem Durchmesser von 2,5 Meter waren in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der Sanierung der Fassade überarbeitet worden, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Die teilweise vergoldeten, etwa 80 Kilogramm schweren Schmuckscheiben wurden nach dem spätmittelalterlichen Vorbild um 1880 angefertigt und waren letztmalig in den frühen 1990er Jahren überarbeitet worden. Angenommen wird, dass die Sternenscheiben das Himmelsreich symbolisieren, das als göttliche Ordnung über der irdischen, menschlichen Ordnung - dem Rathaus mit seinem Rat - steht.