Prozesse : Steuerhinterziehung: Unternehmer zu Geldstrafe verurteilt

Der Hotel-Unternehmer Per Harald Lökkevik ist wegen Steuerhinterziehung und des Vorenthaltens von Sozialabgaben zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 1000 Euro verurteilt worden.

Schwerin | Das Landgericht Schwerin milderte in einem Revisionsprozess am Mittwoch damit die Strafe ab, die das Landgericht Rostock 2015 gegen den 58-jährigen Investor des Hotelkomplexes Yachthafenresidenz Hohe Düne verhängt hatte. Damals betrug das Strafmaß ein Jahr Haft auf Bewährung plus 180 Tagessätze Geldstrafe. Lökkevik war angeklagt, zwischen 2007 und 200...

