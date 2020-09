Kabinett : Steuerschätzung: Einbußen für Land und Kommunen

Das Land und auch die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern müssen aufgrund der Corona-Pandemie im kommenden Jahr mit weniger Steuereinnahmen rechnen als im Mai vorhergesagt. Für das laufende Jahr sei das Ergebnis hingegen nach oben korrigiert worden, sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. «Die Corona-Krise wird die öffentlichen Haushalte noch längere Zeit belasten.» Immerhin komme es in diesem Jahr wohl nicht so schlimm wie im Mai befürchtet.

von dpa

15. September 2020, 15:17 Uhr