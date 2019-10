Steuern : Steuerzahlerbund rügt Verschwendung

Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Geldverschwendung deutscher Behörden angeprangert und listet in seinem am Dienstag vorgelegten neuen «Schwarzbuch» auch Fälle in Mecklenburg-Vorpommern auf. So nahmen die Ausgabenwächter den 2017 von der SPD/CDU-Landesregierung ins Leben gerufenen Vorpommernfonds kritisch unter die Lupe. Mit dessen Hilfe soll der wirtschaftlich schwächere östliche Landesteil Vorpommerns besonders gefördert werden.

Pro Jahr würden zwei Millionen Euro bereitgestellt, eine Förderrichtlinie gebe es ab er nicht. Das kritisiert der Steuerzahlerbund. Zudem stellt er in Zweifel, dass mit einer «unstrukturierten Förderung von Kleinstprojekten» die Wirtschaft der Region nachhaltig gestärkt werden kann.

In den Fokus geriet auch das «Heimatprogramm» der Regierung, ausgestattet mit insgesamt 7,5 Millionen Euro. 20 000 Euro lobte das Land für den Sieger im Wettbewerb um ein neues Landeslied aus. «Ob das Lied jedoch im großen Stil Heimatverbundenheit fördern wird, ist fraglich», befand der Steuerzahlerbund und verwies dabei auch auf die «mäßig besuchte» Preisgala.

In seinem neuen «Schwarzbuch» listet der Steuerzahlerbund insgesamt rund 100 Beispiele für Verschwendung in Deutschland auf. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, kritisiert der Verband. Als Beispiele wurden verzögerte Bauprojekte des Bundes angeführt sowie Kostenexplosionen bei Rüstungsprojekten, neue Farben für Straßenschilder und Wahl-Stimmzettel, die wegen Rechtschreibfehlern neu gedruckt werden mussten.