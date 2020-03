Krankheiten : Steuerzahlerbund: Strategiefonds in Aufbaufonds umwandeln

Zum Schutz der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat der Steuerzahlerbund Mecklenburg-Vorpommerns die Umwandlung des umstrittenen Strategiefonds in einen Aufbaufonds vorgeschlagen. «Das 100-Millionen-Euro-Sofortprogramm, das von der Landesregierung aufgelegt wurde, ist ein erster wichtiger Schritt in dieser Krise», erklärte Landesgeschäftsführerin Diana Behr am Montag in Schwerin. Doch müsse trotz der noch nicht kalkulierbaren Sonderlasten darauf geachtet werden, dass der Haushalt des Landes im Gleichgewicht bleibt.

16. März 2020, 13:01 Uhr

In den Strategiefonds, der aus Etatüberschüssen des Landes der zurückliegenden Jahre gebildet wurde, flossen nach Angaben des Finanzministeriums bislang etwa 156 Millionen Euro. Das Geld werde zu etwa gleichen Teilen für strategisch wichtige Investitionsvorhaben sowie kleiner Bürgerprojekte eingesetzt und sei zu großen Teil bereits gebunden, sagte ein Sprecher. Weil die Regierungsfraktionen von SPD und CDU mit ihrer Mehrheit im Landtag über die Mittelvergabe an Kommunen und Vereine entscheiden, steht der Fonds insbesondere bei der Opposition massiv in der Kritik.

Deshalb unterstützte Jeannine Rösler von der Linksfraktion auch den Vorstoß des Steuerzahlerbundes. «Die in dem Fonds ungebundenen, gebunkerten Mittel könnten über das 100-Millionen-Programm hinaus sofort und unbürokratisch bereitgestellt werden. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen - die bei weitem das Gros unserer Betriebe stellen -, aber auch Freiberufler, Dienstleister und Kulturschaffende brauchen unabhängig von komplizierten Antragsverfahren Hilfe und Unterstützung», erklärte Rösler.

Firmen, die jetzt unverschuldet in Not gerieten, denen müssten umgehend Überbrückungshilfen gewährt werden. «Alle freien Mittel müssen zur Bewältigung der Corona-Krise aktiviert werden. Wenn es erforderlich ist, darf auch die Schwarze Null entsprechende Finanzentscheidungen nicht blockieren», forderte die Oppositionspolitikerin.