Kommunen : Steuerzuwachs: Mecklenburg-Vorpommern bleibt hinten

von dpa

09. Juli 2019, 10:14 Uhr

Die anhaltend gute Konjunktur hat den Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern ein deutliches Einnahmeplus beschert, sie im Bundesvergleich der Steuerkraft aber nicht vom letzten Platz weggebracht. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, lagen die Steuereinnahmen der Gemeinden im Nordosten im Vorjahr mit rund 1,31 Milliarden Euro um mehr als 50 Prozent höher als 2012. Der prozentuale Zuwachs habe damit höher gelegen als im Bundesdurchschnitt. Dennoch erreichten die Steuereinnahmen je Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern mit 811 Euro nur die Hälfte des Aufkommens hessischer Kommunen, das bei 1604 Euro je Einwohner lag.