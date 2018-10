Notfälle : Stichflamme bei Mutprobe: Jugendlicher in Klinik

von dpa

14. Oktober 2018, 09:50 Uhr

Ein Jugendlicher hat bei einer Mutprobe auf Rügen schwere Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich am Samstagabend in Patzig mehrere junge Leute zum Grillen. Ein 15-Jähriger goss aus einem Kanister eine brennbare Flüssigkeit auf den Bordstein. Als Mutprobe zogen die Jugendlichen ihre Hände durch die Flammen. Als ein 14-Jähriger seine Finger in die Flammen hielt, goss der 15-Jährige noch einmal etwas von der Flüssigkeit in das Feuer. Durch die Stichflamme geriet die Kleidung des 14-Jährigen in Brand. Er erlitt starke Verbrennungen im Gesicht, an Armen und Händen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach Berlin in eine Klinik.