Wahlen : Stichwahl zu Landräten in drei Kreisen am Sonntag

Nach dem sehr verhaltenen Interesse an den Landratswahlen Ende Mai hofft Landkreistag-Geschäftsführer Matthias Köpp zur Stichwahl am Sonntag auf mehr Zulauf in den Wahlbüros. «Wünschenswert wäre eine möglichst hohe Wahlbeteiligung», sagte Köpp am Donnerstag in Schwerin. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte in den vier betroffenen Landkreisen nur jeder Dritte sein Wahlrecht wahrgenommen. Das löste eine neuerliche Debatte zum Wahlrecht aus.

von dpa

07. Juni 2018, 15:53 Uhr

Bei der Landratswahl am 27. Mai hatte es nur der bisherige Landrat im Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kärger, im ersten Wahlgang geschafft. Er erhielt mit 51,3 Prozent die erforderliche absolute Mehrheit und geht nun in eine weitere Amtszeit.

Im Kreis Vorpommern-Rügen kommt es zur Stichwahl zwischen Andreas Kuhn (CDU), Bürgermeister im Ostseeheilbad Zingst, und Stefan Kerth, Bürgermeister der Nachbargemeinde Barth. Der Ausgang gilt als völlig offen. Beide hatten im ersten Wahlgang eng beieinander gelegen.

Der Bürgermeister von Grabow, Stefan Sternberg (SPD), konkurriert im Landkreis Ludwigslust-Parchim gegen Klaus-Michael Glaser, der von der CDU nominiert worden war. Im Kreis Vorpommern-Greifswald haben die Stimmberechtigten die Wahl zwischen dem Bürgermeister von Loitz, Michael Sack (CDU), und dem AfD-Kandidaten Axel Gerold.

Die Amtsdauer eines Landrats beträgt in der Regel sieben Jahre. In zwei Landkreisen dauern die Amtsperioden an, so dass dort keine Wahlen nötig waren.