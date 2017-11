Prozesse : Stiefeltern geben Misshandlung eines Dreijährigen zu

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 15:05 Uhr

Im Prozess um die gemeinschaftliche Misshandlung eines Dreijährigen haben der Vater und die Stiefmutter die Tatvorwürfe weitgehend eingeräumt. Sie seien überfordert und hilflos gewesen und hätten deshalb «überreagiert», hieß es in einer Erklärung der beiden, die einer der Verteidiger am Montag am Landgericht Schwerin verlas. Der Junge sei oft trotzig gewesen und habe offenbar nicht bei ihnen bleiben wollen, nachdem sie ihn Ende 2015 aus einem Kinderheim zu sich geholt hatten. Sie bedauerten ihre Taten zutiefst und schämten sich dafür, ließen der 32-jährige Vater und die 36-jährige Stiefmutter erklären. Beide stehen vor Gericht, weil sie den kleinen Jungen über Monate hinweg geschlagen, gedemütigt und vernachlässigt haben sollen. Das Kind war im Mai 2016 auf Veranlassung des Jugendamts stark unterernährt in eine Klinik eingewiesen worden.