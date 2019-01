Kriminalität : Stiefvater von getöteter Sechsjähriger festgenommen

Im Fall des getöteten Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist der unter Mordverdacht stehende Stiefvater immer noch auf der Flucht. «Wir bekommen inzwischen Hinweise aus ganz Deutschland, haben ihn aber noch nicht gefunden», sagte ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg über den Tatverdächtigen, der per Haftbefehl gesucht wird.

von dpa

21. Januar 2019, 13:02 Uhr

Der unter Mordverdacht stehende Stiefvater des getöteten sechsjährigen Mädchens aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist gefasst. Er sei am Montagmittag in der Nähe von Anklam festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.