Soziales : Stifter Hermann-Hinrich Reemtsma gestorben

Der Stifter und Landwirt Hermann-Hinrich Reemtsma ist im Alter von 85 Jahren in Hamburg gestorben. Das teilte der Senat am Freitag mit. Hermann-Hinrich Reemtsma hatte 1988 die nach seinem Vater, dem Zigarettenfabrikanten Hermann Reemtsma, benannte Stiftung gegründet und unterstützte kulturelle und soziale Vorhaben in Hamburg, Nord- und Ostdeutschland, darunter die Restaurierung der Stellwagen-Orgel in Stralsund und der Aufbau des Dreikönigshospizes in Neubrandenburg.

von dpa

02. Oktober 2020, 16:29 Uhr