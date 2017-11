Gesellschaft : Stiftungsarmes MV: Fünfter Stiftungstag sucht Auswege

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 21:25 Uhr

Zum 5. Stiftungstag Mecklenburg-Vorpommern werden heute (9.30 Uhr) in Neustadt-Glewe rund 160 Teilnehmer erwartet. Ziel sei es, die Zusammenarbeit von Stiftungen und gemeinnützig Engagierten im Land zu stärken und für Bürgerengagement zu werben, sagte Organisator Wolf Schmidt vom Landesnetz der Stiftungen. Mecklenburg-Vorpommern sei gemeinsam mit Brandenburg das Schlusslicht in Deutschland. Während in Hamburg 78 Stiftungen auf 100 000 Einwohner kommen, seien es in Bremen 49, in Mecklenburg-Vorpommern 10 und in Brandenburg 9. Der Abstand zu den stiftungsstarken Ländern wachse: Unter den bundesweit 582 Neugründungen 2016 seien nur zwei in Mecklenburg-Vorpommern gewesen.