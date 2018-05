von dpa

21. Mai 2018, 10:28 Uhr

Eine Lagerhalle auf dem Gelände einer stillgelegten Chemiefabrik in Parchim ist am Sonntag in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis Montagmorgen an, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 50 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung.