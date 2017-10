Gesundheit : Stipendien für Medizinstudenten: Fünf Jahre Verpflichtung

Mit der Vergabe von Stipendien an Medizinstudenten will das Land Mecklenburg-Vorpommern dem Ärztemangel auf dem Lande begegnen. Wer die finanzielle Hilfe von 300 Euro monatlich erhält, verpflichte sich, nach Studium und Facharztweiterbildung für mindestens fünf Jahre in ländlichen Regionen oder im öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes zu arbeiten, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag in Schwerin. Das Ministerium will bis 2022 eine Million Euro dafür zur Verfügung stellen.