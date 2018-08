Regierung : Stipendium für Medizinstudenten kaum gefragt

von dpa

08. August 2018, 12:17 Uhr

Das Treue-Stipendium von monatlich 300 Euro für angehende Allgemeinmediziner, die später in Mecklenburg-Vorpommern praktizieren wollen, entfaltet nicht die erhoffte Wirkung. Mangels Bewerbern verlängerte das Gesundheitsministerium in Schwerin jetzt die Antragsfrist um zwei Wochen bis zum 30. August. Nur zwei Anmeldungen seien bislang eingegangen, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium. Den Zuschuss vom Land erhalten Medizinstudenten, wenn sie sich verpflichten, nach dem Studium und entsprechender Facharztausbildung für mindestens fünf Jahre in ländlichen Regionen tätig zu werden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind landesweit rund 1200 Hausärzte tätig, etwa 120 Stellen sind nicht besetzt.