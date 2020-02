Umwelt : Störche kehren zurück: Horst in Belitz wieder besetzt

Die Rückkehr der Störche aus dem Süden hat begonnen: In Belitz bei Teterow (Landkreis Rostock) hat ein als frühzeitiger Heimkehrer bekannter Storch seinen Horst schon bezogen. Einwohner hätten ihn schon am Sonntag gesehen, sagte der Regionalbetreuer des Naturschutzbundes für den Weißstorchschutz, Wolfgang Schmidt, am Dienstag der dpa. Der Storch sei auf den Feldern auf Nahrungssuche gegangen. Der Inhaber des Gutshauses Belitz, Tilmann Bongardt, berichtete, dass er den Storch auf dem Acker bei der Suche nach Mäusen oder Regenwürmern sowie auf dem Horst beobachtet habe. «Er wirkte sehr vertraut», sagte er.

von dpa

04. Februar 2020, 13:39 Uhr

Der Belitzer Storch ist seit dem Jahr 2000 immer sehr früh zurück: «Er hat schon bei minus sieben Grad bei uns an der Treppe gestanden», erinnerte sich Bongardt. An solchen Tagen sei der Vogel anfangs mit Heringen gefüttert worden, was nach Rücksprache mit Storchenkennern nun wieder unterbleibe. Bei Kälteeinbrüchen seien die Störche auch schon für 14 Tage wieder fortgeflogen.

Tatsächlich ist nicht bekannt, ob es das Männchen oder das Weibchen ist, das zuerst am Brutplatz ist. Es seien aber beide Partner meist ungewöhnlich früh zurück. 2019 zog das Paar drei Junge auf.

Dem Vorsitzenden der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz, Stefan Kroll, zufolge fliegen viele Störche im Winter nicht mehr nach Afrika. Sie überwintern in Spanien und auch im Süden und Osten Frankreichs. Wenn es in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal einen heftigen Wintereinbruch geben sollte, würden die Vögel wieder in wärmere Gefilde fliegen.